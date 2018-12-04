Впервые на орбите звезды типа А обнаружен коричневый карлик

Используя базу данных HATSouth Exoplanet Survey, международная группа астрономов обнаружила коричневый карлик с низкой массой, проходящий по звезде главной последовательности A-типа. Недавно обнаруженный коричневый карлик, обозначенный как HATS-70b, является первым подобным объектом на орбите звезды данного типа. Обнаружение подробно описано в документе, опубликованном 16 ноября на arXiv.org.

Коричневые карлики — промежуточные объекты между планетами и звездами. Астрономы в целом согласны с тем, что они являются субэлементарными объектами, занимающими диапазон масс от 13 до 80 масс Юпитера. Не смотря на то, что большая часть коричневых карликов уже обнаружена на сегодняшний день, подобные объекты на орбите звезд встречаются крайне редко.

Группа исследователей, возглавляемая Джорджем Чжоу из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики (КФА) в Кембридже ( США ) сообщила об обнаружении нового примера редкого коричневого карлика-спутника, вращающегося вокруг звезды A-типа, известной как HATS-70. Для этого астрономы использовали Венгерскую автоматизированную телескопическую сеть-юг (HATSouth).

После этого группа ученых провела последующие фотометрические и спектроскопические наблюдения HATS-70 и выявила основные параметры компаньона и его хозяина.

«Мы сообщаем об обнаружении HATS-70b, транзитного коричневого карлика в пределе горения дейтерия. (…) Транзиты сначала были идентифицированы сетью HATSouth (Bakos et al., 2013) и подтверждены с помощью фотометрических и спектроскопических наблюдений которые позволили измерить радиус и массу спутника », — пишут исследователи.

Согласно исследованию, HATS-70b примерно на 38 процентов больше, чем Юпитер, имеет массу около 12,9 масс Юпитера и равновесную температуру 2,370 K. Коричневый карлик находится на близкой орбите, отделенной от хозяина только на 0,036 AU, с орбитальным периодом 1,89 дня.

Родительская звезда имеет возраст около 810 миллионов лет, почти в два раза больше Солнца и имеет массу около 1,78 солнечных масс. Температура светила около 7 930 К, а светимость составляет приблизительно 12 солнечных. Система HATS-70 расположена на расстоянии 4 260 световых лет от Солнца.

Исследователи подчеркнули, что HATS-70b — это первый обнаруженный коричневый карликовый компаньон, проходящий через карликовую звезду. Кроме того, HATS-70b является одной из немногих массивных планетарных или коричневых карликовых систем с измеренной наклонностью. Ученые выяснили, что этот объект, как и ранее изученные массивные планеты и коричневые карлики, имеет низкую проекцию орбитальной наклонности — 8,9 градусов. У массивных объектов столь низкая наклонность пока еще вызывает вопросы у астрономов.