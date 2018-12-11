Костицын: инсценировать высадку на Луну было бы дороже, чем ее осуществить

Инсценировать высадку американцев на Луну было бы сложнее и дороже, чем ее совершить, держать этот обман в секрете было бы невозможно из-за того, что в этой программе участвовало не только NASA , но и множество независимых фирм, сообщил в интервью РИА Новости директор Института геохимии и аналитической химии РАН Юрий Костицын.

США в 1961 году приняли программу пилотируемых космических полётов "Аполлон" для осуществления первой пилотируемой высадки на Луну. В рамках программы на Луну с 1961 по 1972 годы было послано семь миссий, одна из них оказалась неудачной. Программа завершилась в 1975 году, американцы доставили на Землю 300 килограммов лунного грунта. Всего на Луне побывали 12 граждан США.

Он отметил, что за разработкой и воплощением программы США "Аполлон" следили во всем мире, в том числе — и в СССР, что исключало возможность инсценировки американцами своего присутствия на Луне.