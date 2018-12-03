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SpeceX запустила ракету c 64 спутниками 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: кадр из видео
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в Калифорнии, планируется, что она выведет на орбиту рекордные 64 спутника. Об этом говорится в онлайн-трансляции "Газеты.ru".
Сообщается, что первая степень успешно приземлилась в океане на специальную плавучую баржу, чтобы ее можно было повторно запустить в космос.
Как отмечается, 64 спутника за один пуск — это рекордное число выводимых за один пуск спутников не только для корпорации SpaceX, но и для американской космонавтики в целом.
Подчеркивается, что ракета Falcon 9 уже дважды побывала в космосе: в первый раз в мае, во второй — в августе текущего года, и в обоих случаях первую ступень спасали с помощью плавучей баржи в океане.
Ранее сообщалось, что Space X запустила ракету с катарским спутником.
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SpaceX , Газета.Ru , Наука и техника
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