SpeceX запустила ракету c 64 спутниками

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в Калифорнии, планируется, что она выведет на орбиту рекордные 64 спутника. Об этом говорится в онлайн-трансляции "Газеты.ru"

Сообщается, что первая степень успешно приземлилась в океане на специальную плавучую баржу, чтобы ее можно было повторно запустить в космос.

Как отмечается, 64 спутника за один пуск — это рекордное число выводимых за один пуск спутников не только для корпорации SpaceX , но и для американской космонавтики в целом.

Подчеркивается, что ракета Falcon 9 уже дважды побывала в космосе: в первый раз в мае, во второй — в августе текущего года, и в обоих случаях первую ступень спасали с помощью плавучей баржи в океане.

Ранее сообщалось, что Space X запустила ракету с катарским спутником.