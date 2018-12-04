Запуск американского корабля с грузом для МКС отложили на сутки

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) отложило почти на сутки запуск космического корабля Dragon с грузом для экипажа Международной космической станции (МКС). Об этом NASA сообщило в понедельник в Twitter

"NASA и SpaceX теперь наметили среду, 5 декабря, для запуска 16-й миссии по обеспечению Международной космической станции. Старт был перенесен на среду после того, как плесень была обнаружена на пищевых батончиках, предназначенных для опытов над грызунами

Группы используют дополнительный день, чтобы заменить пищевые батончики", — пояснило космическое ведомство США.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ранее планировался на вторник, в 13:38 по времени Восточного побережья США (21:38 мск). Теперь пуск перенесен на 5 декабря, в 21:16 мск.

Космический грузовик Dragon выполнит 16-й полет по обслуживанию МКС. На борту корабля находятся, в частности, продовольствие, запчасти и оборудование для научных исследований. Это оборудование предназначено для нескольких десятков научных экспериментов, которые предстоит провести экипажам 57-й и 58-й экспедиций на орбитальном комплексе.