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Глава NASA прокомментировал первый после аварии запуск «Союза» 

Газета.Ru + ещё 2 53 минуты назад
Директор NASA Джим Брайденстайн в своем твиттере высказался по поводу первого запуска корабля "Союз МС-11" после аварии ракеты "Союз-ФГ".
В записи он выразил благодарность директору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, а также NASA и "Роскосмосу".
"Экипаж экспедиции 58 благополучно вышел на орбиту. Я благодарен директору ("Роскосмоса". — "Газета.ru") Дмитрию Рогозину и командам NASA и "Роскосмоса" за их самоотверженность, направленную на то, чтобы сделать этот запуск успешным", — написал Брайденстайн.
Ранее сообщалось, что с Байконура впервые после аварии стартовал пилотируемый "Союз".
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Дмитрий Рогозин , Роскосмос , NASA , Газета.Ru , Наука и техника , Видео , В мире
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