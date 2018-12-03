Глава NASA прокомментировал первый после аварии запуск «Союза»

Директор NASA Джим Брайденстайн в своем твиттере высказался по поводу первого запуска корабля "Союз МС-11" после аварии ракеты "Союз-ФГ".

"Экипаж экспедиции 58 благополучно вышел на орбиту. Я благодарен директору ("Роскосмоса". — "Газета.ru") Дмитрию Рогозину и командам NASA и "Роскосмоса" за их самоотверженность, направленную на то, чтобы сделать этот запуск успешным", — написал Брайденстайн.

Ранее сообщалось, что с Байконура впервые после аварии стартовал пилотируемый "Союз".