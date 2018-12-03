Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Союз» вышел на орбиту и раскрыл солнечные батареи 

Вести.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: EPA
Директор NASA Джим Брайденстайн выразил благодарность руководителю "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину в связи с успешным стартом космического корабля "Союз МС-11" к Международной космической станции.
Об этом глава американского космического агентства написал в своем Twitter, поблагодарив российского коллегу "за самоотверженность, направленную на то, чтобы сделать этот запуск успешным".
Брайденстайн также выразил признательность специалистам NASA и "Роскосмоса" за удачный запуск корабля к МКС.
3 декабря, впервые после аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября, российский корабль "Союз" вышел на заданную орбиту. На нем летят россиянин Олег Кононенко (это его четвертый полет), астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн Макклейн. Двое последние в космосе впервые.
Ожидается, что экипаж МКС-58/59 примерно через шесть часов достигнет Международной космической станции и осуществит с ней стыковку. Планируется, что все трое проведут на борту МКС 194 суток.
Вести.Ru: последние новости
"Союз" вышел на орбиту и раскрыл солнечные батареи У Млечного Пути нашлась необычная галактика-спутник При строительстве моста в Самаре найден жетон времен Людовика XV
Комментарии
Дмитрий Рогозин , Роскосмос , NASA , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вытащи меня отсюда»: Трамп сбежал с G20106
ЕСПЧ вынес «важное решение» по керченскому конфликту393
Депутат вышла на публику с голой грудью93
Традиционного послания Путина не будет369
США готовят «вторжение» в Крым921
Видео
00:21
Киселев зачитал рэп и напомнил о Хаски
Общество
03:14
ЕСПЧ вынес «важное решение» по керченскому конфликту
Украина В мире
03:51
Традиционного послания Путина не будет
Политика
00:46
Украинцы рассказали о своем отношении к России
Украина В мире
03:45
Раскрыты связи Браудера с крупным преступным картелем
В мире
01:07
Порошенко сделал украинцам жесткое предупреждение
Украина В мире
00:15
Депутат вышла на публику с голой грудью
Общество
01:01
СМИ сообщили о запуске Россией «спутника-убийцы»
Наука и техника Армия
07:49
С Байконура стартовал «Союз» с новым экипажем
Наука и техника
03:08
Первый легальный бордель подстроился под женщин
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение