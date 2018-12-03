«Союз» вышел на орбиту и раскрыл солнечные батареи

Директор NASA Джим Брайденстайн выразил благодарность руководителю "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину в связи с успешным стартом космического корабля "Союз МС-11" к Международной космической станции.

Об этом глава американского космического агентства написал в своем Twitter, поблагодарив российского коллегу "за самоотверженность, направленную на то, чтобы сделать этот запуск успешным".

Брайденстайн также выразил признательность специалистам NASA и "Роскосмоса" за удачный запуск корабля к МКС.

3 декабря, впервые после аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября, российский корабль "Союз" вышел на заданную орбиту. На нем летят россиянин Олег Кононенко (это его четвертый полет), астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн Макклейн. Двое последние в космосе впервые.

Ожидается, что экипаж МКС-58/59 примерно через шесть часов достигнет Международной космической станции и осуществит с ней стыковку. Планируется, что все трое проведут на борту МКС 194 суток.