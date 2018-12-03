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В Кейсарии израильские ученые нашли клад золотых монет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Caesarea Development Corporation / Yaniv Berman
Израильские археологи обнаружили при раскопках в городе Кейсария клад золотых монет и предполагают, что их спрятали местные жители от крестоносцев, штурмовавших средиземноморский город.
Ученые видят в находке отголосок событий 1101 года, когда Кейсария пала под натиском воинов короля Иерусалима Балдуина I, перебивших большую часть горожан.
"Можно предположить, что владелец сокровища и его семья погибли в той бойне или были проданы в рабство и потому не смогли вернуться за золотом", — цитирует Управление древностей Израиля руководителей раскопок Питера Гендельмана и Мухаммеда Хатара.
Предварительная идентификация монет, обнаруженных при раскопках в городе Кейсария
В бронзовом котелке, найденном в каменной кладке колодца, 900 лет пролежали 24 золотые монеты. Специалисты опознали в них 18 фатимидских динаров, которые в то время были стандартным платежным средством в этих местах, и шесть "чрезвычайно редких", по их словам, монет Византийской империи.
"Этих монет здесь не было в обращении. Они указывают на контакты, возможно, торговые связи, между Кейсарией и Константинополем в тот период", — говорит эксперт по нумизматике Управления древностей Израиля Роберт Кул.
"Одна или две такие золотые монеты были эквивалентны годовому заработку крестьянина. Похоже, что те, кто их спрятал, были людьми состоятельными или занимались торговлей", — предполагает он.
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Наука и техника , Иерусалим
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