Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найдена связь древних китайских пирамид с космосом 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Giulio Magli / Politecnico di Milano
Ученые из Италии объяснили феномен постройки древних китайских пирамид, одни из которых были строго ориентированы по сторонам света, а другие возведены с отклонениями.
Исследование опубликовано в журнале Archaeological Research in Asia, а коротко о нем рассказывает портал Eurek Alert. Открытие совершила команда во главе с Джулио Магли из Миланского технического университета (Италия).
Ученые изучили древние насыпные гробницы, расположенные в Китае по берегам реки Вэй. Так, пирамидальный погребальный комплекс первого императора династии Цинь (III век до н.э.) является одним из самых известных археологических памятников в мире.
Всего насчитывается свыше 40 таких захоронений. Ранее исследователи определили, что часть гробниц была ориентирована строго по сторонам света. Это объясняют тем, что власть императоров была дана им небесами. Эту связь и подчеркивала ориентация гробниц.
Однако несколько комплексов оказались построены с отклонениями. Ученые отмели версию о том, что древние китайские архитекторы и астрономы допустили ошибки. По другой версии, изначально строители возводили гробницы двух типов.
Исследование показало, что комплексы первого типа были строго ориентированы на Северный полюс. Комплексы второго типа возвели с учетом смещения земной оси. Когда их строили, они указывали не строго на север, а на Полярную звезду. Она в тот период времени находилась дальше от Северного полюса, чем сейчас.
Словом, некоторые императоры буквально заглянули в будущее и велели возвести свои гробницы так, чтобы и через тысячелетия была видна связь их власти и могущества с небесами.
Российская Газета: последние новости
В Самаре при строительстве моста нашли жетоны времен Людовика XV Археологи оценили "сенсацию" об очередном открытии Атлантиды Гул неизвестного происхождения прокатился по Мировому океану
Комментарии1
Наука и техника , Наука , Италия , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Челнинские крановщицы удивили раскованностью61
США готовят «вторжение» в Крым683
СМИ сообщили о запуске Россией «спутника-убийцы»100
В Кремле объяснили «размашистое» приветствие Путина126
Дознавательницу из Уфы изнасиловали за плохое поведение247
Видео
00:21
Киселев зачитал рэп и напомнил о Хаски
Общество
01:07
Порошенко сделал украинцам жесткое предупреждение
Украина В мире
01:01
СМИ сообщили о запуске Россией «спутника-убийцы»
Наука и техника Армия
07:49
С Байконура стартовал «Союз» с новым экипажем
Наука и техника
03:08
Первый легальный бордель подстроился под женщин
Общество
00:05
В Кремле объяснили «размашистое» приветствие Путина
Политика
00:30
Взрыв банкомата в Москве попал на видео
Криминал Происшествия
14:02
Испытания новой снайперской винтовки сняли на видео
Армия Оружие
00:53
США готовят «вторжение» в Крым
США Армия
01:30
В Минске задержаны россияне
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение