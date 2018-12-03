СМИ сообщили о запуске Россией «спутника-убийцы»

СМИ сообщили о запуске Россией «секретного спутника»

The Drive сообщает , что российские военные запустили в космос ракету с несколькими спутниками, среди которых мог оказаться «секретный спутник-убийца».

Издание ссылается на ресурс Space-Track.org, который якобы зафиксировал запуск ракеты, трех военных аппаратов и «объекта E» невыясненного назначения.

30 ноября в Минобороны РФ заявили о запуске ракеты «Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ» и кластером из трех военных спутников. Ракета стартовала с космодрома Плесецк.

The Drive утверждает, что американские военные зафиксировали пять объектов, запущенных Россией 30 ноября. Они получили обозначения A, B, C, D и E.

По версии издания, «объект E» может быть простым следствием того, что верхняя ступень ракеты фрагментировалась на несколько достаточно больших частей. Из-за размеров американцы могли начать отслеживать этот объект отдельно.

Однако он также может быть «спутником-инспектором», отмечает The Drive. Такие аппараты предназначены для наблюдения за другими объектами в космосе. Американские военные подозревают, что эти спутники также могут быть использованы в качестве орбитальных шпионов или оружия.

По версии издания, такие аппараты могут приблизиться к интересующему их объекту (например, спутнику другой страны), собрать информацию о нем, отключить или даже уничтожить.