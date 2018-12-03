СМИ сообщили о запуске Россией «спутника-убийцы»

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СМИ сообщили о запуске Россией «секретного спутника» 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
The Drive сообщает, что российские военные запустили в космос ракету с несколькими спутниками, среди которых мог оказаться «секретный спутник-убийца».
Издание ссылается на ресурс Space-Track.org, который якобы зафиксировал запуск ракеты, трех военных аппаратов и «объекта E» невыясненного назначения.
30 ноября в Минобороны РФ заявили о запуске ракеты «Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ» и кластером из трех военных спутников. Ракета стартовала с космодрома Плесецк.
The Drive утверждает, что американские военные зафиксировали пять объектов, запущенных Россией 30 ноября. Они получили обозначения A, B, C, D и E.
По версии издания, «объект E» может быть простым следствием того, что верхняя ступень ракеты фрагментировалась на несколько достаточно больших частей. Из-за размеров американцы могли начать отслеживать этот объект отдельно.
Однако он также может быть «спутником-инспектором», отмечает The Drive. Такие аппараты предназначены для наблюдения за другими объектами в космосе. Американские военные подозревают, что эти спутники также могут быть использованы в качестве орбитальных шпионов или оружия.
По версии издания, такие аппараты могут приблизиться к интересующему их объекту (например, спутнику другой страны), собрать информацию о нем, отключить или даже уничтожить.
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Министерство обороны , Наука и техника , Армия , Видео
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