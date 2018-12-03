У Млечного Пути нашлась необычная галактика-спутник

Астрономы открыли новую звёздную систему, обращающуюся вокруг Галактики. В ней парадоксально сочетаются значительный размер и небольшая яркость. Этот факт требует объяснения и может привести к пересмотру моделей тёмной материи.

Открытие описано в научной статье, препринт которой опубликован на сайте arXiv.org группой во главе с Вальтером Дененом (Walter Dehnen) из Лестерского университета в Великобритании

У Млечного Пути есть галактики-спутники. Астрономы насчитали их более десятка, примерно столько же звёздных систем "находятся под вопросом" (пока не ясно, обращаются ли они вокруг Галактики).

Наблюдать такие спутники трудно, так как они небольшие и, следовательно, тусклые. Однако время от времени учёные всё же открывают новых "попутчиков".

Группа Денена занималась поиском спутников Галактики, используя второй релиз данных телескопа Gaia. Основным объектом наблюдений для этого инструмента являются звёзды: он составляет трёхмерную карту окрестностей Солнца. Однако в объектив телескопа попадают также другие галактики.

Благодаря этим данным астрономы обнаружили ранее неизвестную карликовую галактику в созвездии Насоса. Она расположена на расстоянии в 424 тысячи световых лет от Земли и имеет размер примерно 9500 световых лет.

Позже авторы отыскали свою "подопечную" на архивных изображениях проекта DeCAM. В дополнение к этому они наблюдали её спектр с помощью телескопа AAT. Это позволило учёным определить (по химическому составу звёзд), что возраст галактики составляет около 11,2 миллиарда лет. Также было выяснено, что скорость движения этой галактики относительно Млечного Пути равна 290 километрам в секунду.

Сочетание размера звёздной системы, её скорости, направления движения и расстояния до неё заставило исследователей сделать вывод, что они имеют дело с новым спутником Галактики.

Чем так примечательна Antlia 2, или Ant 2, как назвали новую систему? (Antlia — по-латыни "Насос".) Дело в том, что она в тысячи раз более тусклая, чем другие галактики похожего размера, например, Большое магелланово облако. И наоборот, она гораздо больше звёздных систем аналогичной светимости.

Ant 2 отнесли к классу ультрадиффузных галактик, известных своей низкой светимостью. Но даже среди них она выделяется: типичный представитель этого класса, размером аналогичный Ant 2, в шесть раз ярче.

Авторы отмечают, что в такой аномалии должна быть "виновата" входящая в состав Ant 2 тёмная материя. Возможно даже, что придётся пересмотреть модель этой загадочной субстанции и допустить, что она бывает не только холодной, но и горячей.

Впрочем, столь радикальные меры могут и не понадобится. Сами исследователи приводят сценарий, который мог бы привести к наблюдаемым свойствам Ant 2 в рамках обычной модели тёмной материи.

Какая из двух версий верна, покажут будущие наблюдения за этой и другими галактиками. Благо астрономы уверены, что Ant 2 — далеко не последний найденный спутник Млечного Пути.

К слову, ранее "Вести. Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что некоторые из наших "попутчиков" оказались одними из древнейших галактик во Вселенной, а также о трёхмерной карте движения всех известных звёздных систем в ближайших окрестностях Млечного Пути.