Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Почему Путин "игнорирует" Порошенко
Пока вы спали: Почему Путин "игнорирует" Порошенко

В Роскосмосе подтвердили информацию о новом названии ракеты «Союз-5» 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина
Разрабатываемая в России ракета-носитель среднего класса "Союз-5" получит называние "Иртыш", сообщил в интервью РИА Новости руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.
"Мы вступаем в серию сложнейших испытаний новых средств выведения — "Ангара", средняя ракета "Союз-5" ("Иртыш"), а также в разработку ракеты сверхтяжелого класса", — рассказал он.
О планах переименовать ракету 22 ноября РИА Новости рассказали два источника в ракетно-космической отрасли.
В 2016 году, занимая пост вице-премьера, Дмитрий Рогозин заявил, что разгонные блоки получат имена рек европейской части России, а ракеты-носители будут названы в честь водных артерий Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время в честь реки Ангара названо семейство одноименных ракет. В честь Волги назван разгонный блок для ракеты "Союз-2", а работа над разгонным блоком для "Ангары" ведется под названием "Двина". Работы по адаптации ракеты "Ангара" к космодрому Восточный носят название "Амур".
Это уже четвертое наименование для новой российской ракеты. Действующей Федеральной космической программой на 2016-2025 годы предусмотрена опытно-конструкторская работа "Феникс" по созданию отечественной замены собираемой на Украине ракете "Зенит". До 2017 года новая ракета носила название в честь этой работы — "Феникс". В 2016 году стало известно, что версия ракеты для пусков с космодрома Байконур будет называться "Сункар" ("Сокол" по-казахски). В 2017 году ракета "Феникс" была переименована в ракету "Союз-5". При этом на базе этого носителя коммерческая компания S7 Space планирует создать свою многоразовую модификацию "Союз-5SL" (Sea Launch) или "Союз-7".
Иртыш — река, протекающая в Китае, Казахстане и России, главный приток реки Обь. Иртыш — самая длинная река-приток в мире.
Последние новости
Дни сочтены: доллару предрекли 30-процентный обвал В Таиланде сотни акул оккупировали знаменитый закрытый пляж Кадыров прокомментировал запрет Украины на въезд мужчин из России
Комментарии
Дмитрий Рогозин , Владимир Устименко , консорциум "Морской старт" , Зенит , АК S7 , Роскосмос , РИА Новости , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети128
В РФ дали совет готовящим вторжение в Крым американцам335
Порошенко довел до обморока омбудсмена Рады41
Магазин с одеждой для детей оказался борделем14
Названы размеры пенсий российских артистов57
Видео
02:05
Путин перестал говорить с Порошенко
Политика Статьи
02:47
Москвичей предупредили об опасности
Погода Новости Москвы
01:21
Разведка Британии предостерегла Россию
В мире
00:28
Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети
В мире Украина
00:26
«Искандеры» ВВО подняты по тревоге
Армия Оружие
01:18
Порошенко довел до обморока омбудсмена Рады
В мире Украина
00:58
Кремль озвучил цель отмены встречи Путина и Трампа
Политика
05:17
Магазин с одеждой для детей оказался борделем
Общество
02:01
Стало известно, куда «пропали» украинские катера
Оружие Армия
04:27
Умер Андрей Битов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение