В Роскосмосе подтвердили информацию о новом названии ракеты «Союз-5»

"Мы вступаем в серию сложнейших испытаний новых средств выведения — "Ангара", средняя ракета "Союз-5" ("Иртыш"), а также в разработку ракеты сверхтяжелого класса", — рассказал он.

О планах переименовать ракету 22 ноября РИА Новости рассказали два источника в ракетно-космической отрасли.

В 2016 году, занимая пост вице-премьера, Дмитрий Рогозин заявил, что разгонные блоки получат имена рек европейской части России, а ракеты-носители будут названы в честь водных артерий Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время в честь реки Ангара названо семейство одноименных ракет. В честь Волги назван разгонный блок для ракеты "Союз-2", а работа над разгонным блоком для "Ангары" ведется под названием "Двина". Работы по адаптации ракеты "Ангара" к космодрому Восточный носят название "Амур".

Это уже четвертое наименование для новой российской ракеты. Действующей Федеральной космической программой на 2016-2025 годы предусмотрена опытно-конструкторская работа "Феникс" по созданию отечественной замены собираемой на Украине ракете "Зенит" . До 2017 года новая ракета носила название в честь этой работы — "Феникс". В 2016 году стало известно, что версия ракеты для пусков с космодрома Байконур будет называться "Сункар" ("Сокол" по-казахски). В 2017 году ракета "Феникс" была переименована в ракету "Союз-5". При этом на базе этого носителя коммерческая компания S7 Space планирует создать свою многоразовую модификацию "Союз-5SL" ( Sea Launch ) или "Союз-7".

Иртыш — река, протекающая в Китае, Казахстане и России, главный приток реки Обь. Иртыш — самая длинная река-приток в мире.