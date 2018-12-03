Американец снял НЛО в небе

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Американец снял на камеру похожие на НЛО шары в небе 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Житель США снял на камеру похожие на НЛО огни в небе над национальным побережьем в Северной Каролине. Кадры опубликованы на YouTube.
По словам очевидца, необычное явление он заметил 20 ноября во время рыбалки. Около девяти вечера мужчина увидел яркий неподвижный огонек в небе. В течение часа он периодически становился то более ярким, то более тусклым, а иногда рядом с ним появлялись другие огни. В один момент огонек полностью потух на 20 минут, после чего вновь загорелся визуально ближе к позиции рыбака.
"Это видео начинается с того момента. Опять же, когда он появился, он становился то ярче, то тусклее, а количество огней увеличивалось до четырех, но в целом он не двигался с места", — сказал автор ролика.
Пользователи Сети выдвинули разные версии случившегося, среди которых огни самолета, а также шаровые молнии. Один из комментаторов предположил, что этим явлением оказалось горение газового факела на нефтяной вышке, а четыре огня получились из-за атмосферной дисперсии.
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Наука и техника , Видео , США
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