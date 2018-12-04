Большой адронный коллайдер остановили на два года

Самый мощный из существующих на сегодняшний день ускорителей элементарных частиц, Большой адронный коллайдер (БАК, Large Hadron Collider, LHC), остановили для модернизации на два года. В 2021 году расположенную на границе Швейцарии Франции установку включат снова. Об этом сообщается на официальном сайте коллайдера.

В БАК до околосветовой скорости разгоняются протоны и другие частицы. Их столкновения на высоких энергиях позволяют изучать фундаментальные взаимодействия и новые частицы. Он был запущен в 2009 году на половине проектной мощности и проработал до 2013-го, затем с 2015 по 2018 набирал данные на энергии 13 ТэВ, в 2021 коллайдер перезапустят на изначально запланированной энергии в 14 ТэВ. После 2025 года БАК преобразуют в Большой адронный коллайдер высокой светимости — следующий этап эволюции ускорителя.

В данных, которые были получены в рамках первого этапа работы установки, физики нашли подтверждение того, что существует бозон Хиггса — квант поля, который отвечает за появление массы у элементарных частиц. Это достижение завершило формирование Стандартной модели элементарных частиц. Также за последние годы на БАК было сделано множество других открытий, в том числе подтверждено существование тетра— и пентакварков.

БАК создан в Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) — ведущем мировом научном центре по физике элементарных частиц. Сейчас в организации 22 полноправных члена; еще 3, в том числе Россия, имеют статус наблюдателей, и свыше десятка находятся на разных стадиях получения членства.