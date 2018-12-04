Самый мощный из существующих на сегодняшний день ускорителей элементарных частиц, Большой адронный коллайдер (БАК, Large Hadron Collider, LHC), остановили для модернизации на два года. В 2021 году расположенную на границе Швейцарии и Франции установку включат снова. Об этом сообщается на официальном сайте коллайдера.
В БАК до околосветовой скорости разгоняются протоны и другие частицы. Их столкновения на высоких энергиях позволяют изучать фундаментальные взаимодействия и новые частицы. Он был запущен в 2009 году на половине проектной мощности и проработал до 2013-го, затем с 2015 по 2018 набирал данные на энергии 13 ТэВ, в 2021 коллайдер перезапустят на изначально запланированной энергии в 14 ТэВ. После 2025 года БАК преобразуют в Большой адронный коллайдер высокой светимости — следующий этап эволюции ускорителя.
В данных, которые были получены в рамках первого этапа работы установки, физики нашли подтверждение того, что существует бозон Хиггса — квант поля, который отвечает за появление массы у элементарных частиц. Это достижение завершило формирование Стандартной модели элементарных частиц. Также за последние годы на БАК было сделано множество других открытий, в том числе подтверждено существование тетра— и пентакварков.
БАК создан в Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) — ведущем мировом научном центре по физике элементарных частиц. Сейчас в организации 22 полноправных члена; еще 3, в том числе Россия, имеют статус наблюдателей, и свыше десятка находятся на разных стадиях получения членства.