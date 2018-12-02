В Калифорнии отложили запуск ракеты-носителя Falcon 9

Запуск в Калифорнии американской ракеты-носителя Falcon 9, которая должна доставить на низкую околоземную орбиту груз для миссии Spaceflight SSO-A: SmallSat Express, перенесен с воскресенья на 3 декабря из-за дополнительных проверок двигателя второй ступени и плохих погодных условий, сообщила компания SpaceX

"Отказались от завтрашней попытки запуска Spaceflight SSO-A: SmallSat Express, чтобы провести дополнительные проверки второй ступени. Работаем над возможностью резервного запуска 3 декабря", — заявила компания SpaceX в Twitter.

Как сообщило агентство Рёнхап, министерство образования , науки и техники Южной Кореи также подтвердило в воскресенье, что запуск их нового спутника, который в числе других грузов должен был быть доставлен на орбиту ракетой Falcon 9 SpaceX, отложили из-за плохой погоды. По новому графику запуск пройдет с базы Ванденберг в Калифорнии около 10:32 3 декабря по времени США (21.32 мск).

В ходе миссии Spaceflight SSO-A: SmallSat Express ракета Falcon 9 должна доставить на низкую околоземную орбиту 64 космических аппарата от различных коммерческих и государственных организаций. В их числе 15 микроспутников (10-100 кг) и 49 кубсатов — малых искусственных спутников Земли для исследования космоса. 25 малых спутников принадлежат международным организациям из 17 стран, включая США, Австралию, Италию, Нидерланды, Финляндию, Южную Корею, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Германию, Иорданию, Казахстан, Таиланд, Польшу, Канаду, Бразилию и Индию.