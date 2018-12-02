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В Самаре при строительстве моста нашли жетоны времен Людовика XV 

Российская Газета + ещё 3 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Необычную находку сделали в Самаре строители, работающие на сооружении мостового перехода Фрунзенский.
На глубине около двух метров они наткнулись на остатки хозяйственных построек со следами пожарища. Среди осколков керамических горшков, костей животных были обнаружены редкий для России счетный жетон с изображением короля Франции Людовика XV, медные монеты, крестик и перстень.
Как сообщили в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, находка представляет историческую ценность. Особенно интересен счетный жетон: в странах Европы они использовались для замены денег при пересчете, а в России модницы носили их как украшения. Историки установили, что жетон был изготовлен Иоганном Фогелем в Нюрнберге (Германии) во второй половине XVIII века. Чеканились они в основном из сплавов меди бронзы или латуни. Русские купцы скупали жетоны и сбывали их на родине в виде доступных украшений. Отверстие на жетоне свидетельствует, что его носили в виде подвески либо нашивали на одежду.
Археологи надеются, что это не последние находки в обнаруженном культурном слое.
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Наука и техника , Наука , Самара , Франция
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