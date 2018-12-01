Эксперт назвал возможную версию появления «блестящего предмета» на Марсе

Обнаруженный американским марсоходом Curiosity блестящий предмет на Марсе может оказаться просто местным камнем, отполированным ветром, считает основатель и администратор группы "Curiosity — марсоход" в соцсети "ВКонтакте", популяризатор космонавтики Виталий Егоров

Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты необычный предмет, похожий на блестящий самородок, об этом сообщается в блоге на сайте НАСА, посвященном миссии Curiosity.