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Испанский долгожитель построил летающую тарелку 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @lucio.b97
Престарелый писатель и музыкант из испанского села Монтоэдо, провинция Оренсе, строит летающую тарелку из алюминия и метакрилата. Об этом сообщает издание Huffington Post.
Диаметр сооружения, над которым работает 87-летний Лусио Баллестерос (Lucio Ballesteros), составляет около 18 метров, а вес превышает тонну. Долгожитель полагает, что потратил на него больше 100 тысяч евро (7,6 миллионов рублей).
Из-за отсутствия двигателей тарелка пока не летает, и Баллестерос сомневается, что она поднимется в воздух в обозримом будущем. По его мнению, для начала человечеству нужно эволюционировать духовно и психически. Он надеется, что после этого тарелка отправится на планету 10/7, упомянутую в его книгах.
В феврале сообщалось, что житель американского города Уилмар, штат Миннесота, получил травму после попытки взлететь на самодельной ракете из лыж, рамы велосипеда и выхлопной трубы от мотоцикла. В качестве горючего использовался антифриз Heet.
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Наука и техника , Оренсе
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