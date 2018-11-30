«Убийца SpaceX» раскрыл планы

Американская компания Blue Origin в руководстве пользователя полезной нагрузки ракеты New Glenn, опубликованном в октябре, представила подробности о многоразовой первой ступени носителя, сообщает NASASpaceflight.com.

В справочнике отмечается, что при выведении космического аппарата на геопереходную орбиту двигатели первой ступени отключаются на 199 секунде полета, когда ракета достигает высоты 250 километров. Отделение первой ступени от второй происходит на 202 секунде. После этого включаются двигатели первой ступени, которые должны обеспечить ее мягкую вертикальную посадку на платформу контейнеровоза Stena Freighter (Blue Origin планирует переоборудовать данное судно) в Атлантическом океане.

Носитель New Glenn способен выводить на низкую околоземную орбиту до 45 тонн полезной нагрузки, а на геостационарную — до 13 тонн. Первая ступень носителя допускает использование до 25 раз, а установленный на нее метановый двигатель BE-4 производства Blue Origin — до 100 раз. Такой же силовой агрегат получит первая ступень ракеты Vulcan — замена носителя Atlas 5, первая ступень которого получает российские керосиновые РД-18. Первый полет New Glenn запланирован на 2021 год. Ежегодно планируется запускать 12 таких двух— или трехступенчатых ракет (в зависимости от требований заказчика).

В декабре космическую программу России сочли фейком.

В июне издание Teslarati написало, что будущее мировой космонавтики — за американскими компаниями SpaceX и Blue Origin, а не американской ULA (United Launch Alliance), европейской Arianespace или российской ILS (International Launch Services).

Основатель Blue Origin, американский миллиардер и богатейший человек на планете Джефф Безос , владелец интернет-компании Amazon , вложил в создание New Glenn 2,5 миллиарда долларов. Также Blue Origin успешно испытывает многоразовую суборбитальную туристическую систему New Shepard, включающую многоразовые ракеты и корабль. Главной целью компании Безос видит создание инфраструктуры для освоения дальнего космоса.

В настоящее время только SpaceX располагает действующей технологией многоразового использования первой ступени тяжелой ракеты (Falcon 9).