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Илон Маск вновь заговорил про свой будущий сверхзвуковой самолет 

Прайм 29 минут назад
Фото: Reuters
Американский миллиардер и глава Tesla Илон Маск не исключил, что однажды реализует свой проект сверхзвукового электрического самолета.
"Однажды", — написал он в своем микроблоге в соцсети Twitter в ответ на вопрос одного из пользователей, когда же Маск захочет сделать самолеты быстрее.
В ответ на реплику Маска пользователь под ником "FaZe Tenser" написал: "tesla airlines перенесет меня из Бостона в Лос-Анджелес всего за 10 минут".
Ранее Маск уже публично высказывался о концепции электрического реактивного самолета. По задумке Маска, судно должно быть вертикального взлёта и посадки (VTOL).
В сентябре в интервью комику Джо Рогану, Маск пояснял, что у него уже есть дизайн электрического сверхзвукового самолета. Однако тогда же инженер уточнил, что такой самолет не является сейчас первой необходимостью.
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Джо Роган , Илон Маск , Наука и техника
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