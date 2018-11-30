Илон Маск вновь заговорил про свой будущий сверхзвуковой самолет

Американский миллиардер и глава Tesla Илон Маск не исключил, что однажды реализует свой проект сверхзвукового электрического самолета.

"Однажды", — написал он в своем микроблоге в соцсети Twitter в ответ на вопрос одного из пользователей, когда же Маск захочет сделать самолеты быстрее.

В ответ на реплику Маска пользователь под ником "FaZe Tenser" написал: "tesla airlines перенесет меня из Бостона в Лос-Анджелес всего за 10 минут".

Ранее Маск уже публично высказывался о концепции электрического реактивного самолета. По задумке Маска, судно должно быть вертикального взлёта и посадки (VTOL).