Умная многоразовая чашка самостоятельно рассчитается за кофе

Любовь жителей Великобритании к кофе обернулась неожиданной проблемой — огромным количеством отходов в виде использованных одноразовых кофейных чашек, из которых утилизируется менее 1%.

В связи с этим руководство крупнейшей в стране сети кофеен Costa считает, что нашло ей вполне современное решение. Уже в ближайшее время «дочка» компании Coca-Cola приступит к выпуску многоразовых стаканчиков с интегрированными в них бесконтактными чипами, работающим по технологии оплаты Barclaycard.

Пользователи «умной» чашки смогут пополнять ее «бюджет», внося 15 фунтов стерлингов через приложение bpay от Barclay, после чего «питьевой» гаджет становится средством расчета при покупке порции кофе, чая, горячего шоколада или другого напитка по выбору. При этом его работа не ограничиваются кофейнями Costa. Расплатиться с помощью «умной» кружки можно будет везде, где принимаются бесконтактные платежи.