Российские ученые научили компьютер понимать эмоции

Сотрудники Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. (СГТУ) создали алгоритм, способный не только слушать, но и слышать — программа распознает в речи человека преобладающие эмоции и может определить его настроение и состояние, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю. А. разработали приложение для ПК, которое может уловить психоэмоциональное состояние человека за 10 секунд. В программу внесено 20 психотипов, которые оцениваются по шести показателям: темп, мелодика, громкость, интонационная составляющая, паузы и модуляция голоса. Алгоритм понимает эмоции радости, тревоги, возбуждения, скуки и многие другие.

По словам специалистов СГТУ, программа анализирует физические характеристики звукового сигнала как в режиме реального времени, так и в записи. После получения данных алгоритм сравнивает контрольные показатели речи с параметрами из базы и выдает свое заключение о состоянии говорящего и о том, какие эмоции он сейчас испытывает.

Работа нового алгоритма базируется на данных о характере речи, полученных в СГМУ им. В. И. Разумовского, по сферической модели эмоций, разработанной в МГУ . Программа оценивает только звук и его характерные особенности — сами слова и их значение не учитываются в приложении.

На данный момент специалисты готовят свое решение к масштабным тестированиям. Это поможет понять плюсы и минусы использования разработки СГТУ, а также оценить ее эффективность.

Ученые давно работают над задачей распознавания программами и «умными» устройствами не просто речи, но и ее психоэмоциональной окраски. Ценность данной способности в том, что с ее помощью алгоритмы помогут персонализировать использование гаджетов. Кроме того, подобные интеллектуальные системы имеют большое значение для помощи специалистам в ведении переговоров, оказании психологической помощи, собеседованиях, на судебных процессах и в других сферах.