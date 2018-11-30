Ученые нашли самую высокогорную палеолитическую стоянку

Археологи обнаружили самую высокую палеолитическую стоянку. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на издание Science.

Место расположено в центральной части Тибетского нагорья на высоте 4,6 километра над уровнем моря.

30-40 тысяч лет назад там поселились люди. Эта стоянка считается одним из самых суровых мест для выживания. В нагорье всегда холодный климат и мало растительной пищи. Также в нагорье местные жители могли страдать от гипоксии — пониженного содержания кислорода в организме.

Стоянку нашли еще в 2013 году, но все это время ученые исследовали ее. За пять лет они обнаружили более трех тысяч каменных артефактов: шила, каменные ножи и заготовки для них, отщепы. Предметы домашнего быта напоминают вещи того же времени, найденные в Сибири и Монголии. Поэтому специалисты предположили, что древние тибетцы и сибиряки тогда контактировали друг с другом.

Также это место оказалось самым древним из палеолитических стоянок, располагающихся на такой высоте.