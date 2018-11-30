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«Рокот» стартовал с Плесецка с блоком военных спутников 

ТК «Звезда» + ещё 12 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Старт произошел в 5.27 по московскому времени. В 5.29 ракету-носитель с блоком военных спутников взяли на сопровождение.
Ракета «Рокот» с блоком военных спутников на борту взяла старт с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.
Старт произошел в 5.27 по московскому времени с пусковой остановки №3. За процессом наблюдали с помощью средств автоматизированного комплекса управления российской группировки на орбите. В 5.29 ракету-носитель «Рокот» взяли на сопровождение, а в 5.33 головная часть с разгонным блоком штатно отделилась от второй ступени.
Это уже второй за последний год запуск данной ракеты-носителя с космодрома Плесецк. Всего за последний год Воздушно-космические силы России произвели 15 запусков космических аппаратов с двух площадок, второй из которых является Байконур.
Ракета-носитель легкого класса «Рокот» была создана на базе баллистической ракеты РС-18. Она состоит из двух ступеней с ускорителями, головной части с разгонным блоком «Бриз-КМ», обтекателя, промежуточного отсека и отсека полезной нагрузки.
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Министерство обороны , Наука и техника , Оружие , Архангельская Область , Плесецк
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