«Рокот» стартовал с Плесецка с блоком военных спутников

Старт произошел в 5.27 по московскому времени. В 5.29 ракету-носитель с блоком военных спутников взяли на сопровождение.

Старт произошел в 5.27 по московскому времени с пусковой остановки №3. За процессом наблюдали с помощью средств автоматизированного комплекса управления российской группировки на орбите. В 5.29 ракету-носитель «Рокот» взяли на сопровождение, а в 5.33 головная часть с разгонным блоком штатно отделилась от второй ступени.

Это уже второй за последний год запуск данной ракеты-носителя с космодрома Плесецк. Всего за последний год Воздушно-космические силы России произвели 15 запусков космических аппаратов с двух площадок, второй из которых является Байконур.

Ракета-носитель легкого класса «Рокот» была создана на базе баллистической ракеты РС-18. Она состоит из двух ступеней с ускорителями, головной части с разгонным блоком «Бриз-КМ», обтекателя, промежуточного отсека и отсека полезной нагрузки.