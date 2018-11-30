NASA будет изучать Луну усилиями частных компаний

Космическое агентство объявило о своей готовности заключать с девятью частными компаниями контракты на то, чтобы те доставляли исследовательские инструменты — или даже людей-исследователей — на Луну. В число избранных подрядчиков вошло несколько компаний, участвовавших прежде в «частной лунной гонке», конкурсе Google XPrize.

В число компаний-претендентов вошли как довольно известные коммерческие компании, давно связанные с космонавтикой, так и «космостартапы», включая несколько коллективов, прежде участвовавших в «лунной гонке Гугла», конкурсе Lunar XPrize, который закончился в первой половине 2018 года тем, что ни одна из команд так и не успела добраться до Луны в назначенный срок (переносившийся при этом несколько раз).

Как говорится в пресс-релизе агентства, «SMD (Управление научными миссиями) будет выполнять роль посредника между руководством миссиями агентства, научным сообществом и другими внешними стейкхолдерами при разработке стратегий, которые позволили бы выработать единый подход к исследованиям — как роботизированным так и пилотируемым — в рамках кампании Moon to Mars Exploration».

Чуть позже директор Управления научными миссиями, Томас Цурбухен, пояснил в своем твиттере: подобно тому, как NASA сейчас пользуется услугами SpaceX для доставки грузов на МКС, агентство теперь будет пользоваться услугами частных компаний для того, чтобы доставлять на поверхность спутника Земли научные инструменты.

Astrobotic Technology

Deep Space Systems

Draper

Firefly Aerospace

Intuitive Machines

Lockheed Martin Space

Masten Space Systems

Moon Express

Orbit Beyond По-видимому, теперь, когда та или иная научная группа предложит агентству доставить на Луну спектрограф, сейсмограф или, например, лазер — для чего бы то ни было — если SMD сочтет это привлекательной идеей, оно предложит заняться этим одну из компаний, перечисленных ниже:

Среди девятки «JPL-младших» (JPL, она же Лаборатория реактивного движения — центр NASA, который занимается созданием и обслуживанием беспилотных космических кораблей для агентства. Создала «Вояджеры», «Кассини», «Кьюриосити» и множество других аппаратов) больше всего выделяется, пожалуй, космическое подразделение корпорации Lockheed Martin, существующее с 1953 года: специалисты из Денвера имеют опыт в создании и эксплуатации спутников, космических зондов, участвовало в создании космического корабля «Орион» и компонентов шаттлов. Кроме них, в создании «Ориона» участвовала еще одна компания из списка NASA, Deep Space Systems.

Ни в пресс-релизе, выпущенным агентством, ни в ходе самой пресс-конференции не уточняется, какова минимальная стартовая сумма подобного контракта, и есть ли «потолок» квоты для отдельной компании-участницы.

Подрядчики, по-видимому, будут отвечать за разработку спускаемого модуля, будь то луноход, стационарная платформа или космический корабль. Не исключено, что до Луны добираться многие из них будут, нанимая для этого все те же SpaceX и Northrop Grumman, что возят сейчас для NASA грузовые корабли к МКС — или будут летать к естественному спутнику Земли на ракетах NASA или даже Роскосмоса.

Произошедшее кажется вполне закономерным развитием событий: в 2009 году специальная комиссия, известная также как Комиссия Огустина, изучила состояние дел в области пилотируемых космических полетов, проводимых NASA, и заключила, что наиболее предпочтительным вариантом будущего выглядит тот, что включает в себя привлечение частных предприятий для полетов на околоземную орбиту, чтобы само агентство могло сконцентрироваться на исследованиях дальнего космоса. После этого программа «Спейс шаттл» была закрыта, а NASA выделило в общей сложности $50 млн ряду частных компаний для того, чтобы те продвинулись в своей работе над пилотируемыми космическими кораблями.

Теперь же еще один рубеж, на котором прежде играли только государства начнут штурмовать коммерческие игроки.