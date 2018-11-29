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В подмосковном Королеве открыли лунодром 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" и Технологический университет Королева открыли лунодром — экспериментальный полигон для отработки будущих лунных миссий, следует из видеоролика пресс-центра РКК "Энергия".
"РКК Энергия и Технологический университет наукограда Королев создали имитатор лунной поверхности с элементами перспективной лунной базы. Лунодром — уникальный экспериментальный полигон", — отмечается в видеоролике.
Как отмечает "Энергия", на лунодроме уже есть база. Пока она представляет собой металлические макеты, которые в дальнейшем планируется оснастить "космическим оборудованием". Также на новом полигоне присутствует луноход для передвижения космонавтов. Из ролика остается неясным, каким образом он приводится в движение. Также на кадрах показан автоматический ровер.
"Студенты смогут проводить свои исследования на базе лунодрома, заниматься робототехникой и создавать транспортные средства и системы жизнеобеспечения", — говорится в ролике.
Ранее сообщалось, что новая российская лунная программа будет представлена через три месяца. Она будет рассчитана на срок до 2040 года. К марту 2019 года программа должна получить свое экономическое обоснование.
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РКК Энергия , Наука и техника
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