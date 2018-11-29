В России изобрели «летающий трактор»

С российских полей в скором времени могут исчезнуть классические тракторы. Некоторые из них смогут заменить грузовые дроны SKYF.

Презентация такого "летающего трактора" прошла сегодня в Казани . Он совершил демонстрационные полеты. На сегодняшний день изобретение является самым большим в мире мультироторным дроном.

Для управления им нужны всего два человека. Максимальная грузоподъемность платформы составляет 400 килограмм. С грузом 50 килограмм такой аппарат может пролететь до 350 километров. Максимальная длительность полета без дозаправки составляет восемь часов.

Основное назначение дрона — сельхозработы. Он сможет опылять поля в круглосуточном режиме, и как заверяют разработчики, выполнение этой работы с его помощью обойдется в несколько раз дешевле, чем привлечение для этих целей самолетов и другой классической сельхозтехники.

Заправляется дрон бензином АИ-95.

Первые пять аппаратов появятся в полях Татарстана уже в следующем году. В 2020 году предполагается выпуск еще 100 таких "летающих тракторов". Предполагается, что в перспективе подобные дроны смогут тушить пожары или совершать грузовые перевозки.