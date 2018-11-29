Археологи оценили «сенсацию» об очередном открытии Атлантиды

Сотрудники исследовательского проекта Merlin Burrows, база которого расположена в Северном Йоркшире ( Великобритания ), объявили о сенсационном открытии легендарной Атлантиды , которая находилась, по их мнению, на территории современной Испании

Глава проекта Брюс Блэкберн рассказал изданию Live Science, что для поиска легендарной Атлантиды были использованы данные, полученные при помощи космических спутников Landsat 5 и Landsat 8.

В результате она была "найдена" в Испании в районе Национального парка Доньяна. Исследователи обнаружили руины, предположительно, храма возрастом 10-12 тысяч лет. Анализ образцов почвы позволил обнаружить следы мощного цунами.

По мнению Блэкберна, полученные данные соответствуют описанию Платона, который рассказал о гибели Атлантиды около 330 года до н.э. Судя по диалогам философа, боги разрушили этот город-государство более 9000 лет назад.

Однако очередное известие об открытии Атлантиды ученые восприняли скептически. Во-первых, в Испании и ранее проводили аналогичные исследования, которые не дали никаких доказательств. Во-вторых, многие склоняются к мнению о том, что сочинение Платона было аллегорией. Он просто объединил ряд известных ему мифов.

"Я не увидел никаких новых доказательств в этой работе, — говорит археолог Марк Адамс. — Некоторые данные соответствуют описанию Атлантиды, но других важных соответствий нет. Скорее, исследование доказывает, что данный регион в древности пострадал от какой-то катастрофы, возможно, от землетрясения и наводнения".

"Если они окажутся правы, то это было бы потрясающе, — считает профессор Кен Федер из Университета штата Коннектикут. — Но мне, как археологу, всегда приходится сомневаться. Эти исследователи сделали все, чтобы я сомневался".