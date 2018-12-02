Утверждён состав новой миссии на МКС 

Госкомиссия на Байконуре утвердила основной и дублирующий экипажи корабля «Союз МС-11», который 3 декабря отправится к Международной космической станции.
«Основной и дублирующий экипажи утверждены», — цитирует РИА Новости представителя Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
По его словам, в полёт отправятся российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американец Энн Шарлотт Макклейн.
В дублирующем составе значатся космонавт «Роскосмоса» Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган. Старт ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-11» намечен на 14:31 мск.