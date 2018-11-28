Россия решила начать стройку на Луне

Отмечается, что этому будет предшествовать несколько этапов: исследование с помощью автоматических станций, пилотируемые полеты и только после этого создание научной инфраструктуры.

Следующим шагом станет высадка на Луну, которая будет осуществлена с помощью сверхтяжелой ракеты

"Теперь у этой ракеты есть главная задача — доставка на Луну космонавтов. Но основная задача — работа на поверхности Луны: это научные исследования с помощью космонавтов, потом разворачивание на Луне космических обсерваторий", — отметил Зеленый.

По его слов, на Луне планируется создание инфраструктуры, добыча водяного льда, а из него водорода и кислорода для топлива, строительство из реголита роботами спекаемых с помощью лазера "кирпичиков" и строительство из них убежищ.