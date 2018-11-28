Найдена пчела-мутант без матери и с двумя отцами

При изучении гинандроморфов — особей животных с участками тела, характерными для разных полов, — ученые обнаружили пчелу с двумя генетическими отцами и без матери. Это первый подобный случай, который зафиксировала наука. Результаты опубликованы в журнале Biology Letters.

Пчелы — гаплодиплоидные организмы, то есть самцы и самки у них различаются не на уровне геномов, а на уровне хромосом: у самцов одинарный набор генетической информации, они развиваются из неоплодотворенных яиц, а у самок — двойной. Это одна из причин, почему у пчел относительно часто встречается гинандроморфизм, то есть сочетание крупных участков мужских и женских тканей в рамках одного организма. Это происходит при слиянии оплодотворенной яйцеклетки с еще одним сперматозоидом. Считается, что такие особи появляются в результате редких мутаций, которые происходят из-за того, что королеву оплодотворяет несколько самцов.

В новой работе биологи проводили систематический анализ гинандроморфизма у пчел. Для этого авторы отловили 11 таких особей из одной колонии и изучили их анатомию и геномы. В отличие от гермафродитов, которые представляют из себя один пол, но наделены и мужскими, и женскими половыми органами, у гинандроморфов могут быть разные варианты репродуктивной системы. Оказалось, что у пятерых исследованных особей были нормальные для рабочих пчел яичники, а у трех — намного более развитые, которые походили на характерные для королевы. Мужские половые органы были нормально развиты лишь у одного индивида, а у двух присутствовали частично.

Генетические данные указали, что у 9 из 11 гинандроморфов было 2 или 3 отца, причем одному из них вообще не досталось генов от женской особи, то есть этот организм появился благодаря слиянию геномов из двух сперматозоидов, а не из сперматозоида и яйцеклетки. Несмотря на это, у пчелы были женские половые органы, а от обычных самок ее отличала лишь необычная окраска. Столь большое число «аномальных» пчел в одном гнезде навело ученых на мысль, что его королева — носитель соответствующей редкой мутации. Тем не менее, ни эволюционная роль гинандроморфов, ни вызывающие такие нарушения развития мутации для других видов остаются неизвестны.