Создан искусственный интеллект для управления инопланетными базами

Группа инженеров из TRACLabs Inc работают над созданием системы мониторинга планетарных баз, которая в некотором смысле будет напоминать печально известного HAL 9000 из фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года».

Правда, новый искусственный интеллект по управлению внеземными базами называется CASE (cognitive architecture for space agents — когнитивная архитектура для космических средств), и о нем Питом Бонассо, главным инженером проекта, опубликована статья в журнале Science Robotics.

Бонассо честно признается, что хотел создать реального HAL 9000 с тех пор, как впервые посмотрел фильм Кубрика еще в колледже — ну, конечно, без убийств людей. Его система предназначена для управления базой на другой планете, скажем, Марсе. Она должна заботиться о повседневных, но критически важных задачах, таких как поддержание уровня кислорода и избавление от отходов. Такая система должна знать, что делать и как делать, выполняя задачи с помощью робоманипуляторов. Именно поэтому CASE спроектирован как трехслойная система. Первый слой отвечает за контроль "железа", вроде систем подачи энергии, жизнеобеспечения и так далее.

Второй слой отвечает за управление программами, контролирующими "железо". А вот третий слой самый любопытный. Он отвечает за изобретение решений в ответ на появляющиеся проблемы, например, при разгерметизации одного модуля надо будет срочно изолировать его от остальных. Более того, новый ИИ будет иметь так называемую онтологическую систему — то есть по профилю работы он должен себя осознавать и выносить самостоятельные решения, сравнивая данные с сенсоров, предыдущий усвоенный опыт и информацию, полученную от людей. Именно поэтому система будет общаться с людьми именно так, как изображено в фильме. То есть вести диалог.

Бонассо говорит, что его команда уже выстроила прототип планетарной базы в виртуальной реальности, и CASE пока смог управлять ей в течение четырех часов. Так что предстоит много работы. Но в конце концов у исследователей в запасе есть минимум десять лет, ведь до Марса люди доберутся совсем нескоро.