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В «Роскосмосе» рассказали о сроках лунной программы России 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Разрабатываемая "Роскосмосом" и РАН программа исследования и освоения Луны будет рассчитана до 2040 года, говорится в сообщении на сайте госкорпорации по итогам заседания Совета РАН по космосу с участием гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и президента Российской академии наук Александра Сергеева.
"Реализация лунной программы будет проходить в несколько этапов до 2040 года", — говорится в сообщении.
Как ранее рассказал РИА Новости Рогозин, разработка программы займет еще три месяца, после чего результаты будут представлены президенту и в правительство.
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Дмитрий Рогозин , Александр Сергеев , Роскосмос , РАН , РИА Новости , Наука и техника
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