Опубликованы фотографии «последних мумий» Древнего Египта

Египетские археологи нашли в окрестностях Дашура, одного из древнейших некрополей Египта , несколько саркофагов с великолепно сохранившимися мумиями, подготовленными в последнюю эпоху существования страны. О результатах раскопок рассказывает Министерство по делам древностей Египта.

"Раскопки в Дашуре начались в августе этого года. В общей сложности, мы нашли восемь саркофагов и мумий, три из которых сохранились в отличном состоянии. Все они относятся к позднему периоду", — заявил Мустафа аль-Вазири (Mostafa al-Waziri), руководитель раскопок и глава Высшего совета по делам древностей.

Ministry of Antiquities of Egypt

Так называемый Поздний период в истории Древнего Египта охватывает время правления последних пяти династий фараонов, правивших "соединенными королевствами" в промежутке между 636 и 332 годами до нашей эры.

Правители этой династий, правившие Египтом во времена его оккупации Ассирией, пытались вернуть его былое могущество и славу. Для этого они восстановили старые культурные и религиозные традиции, в том числе и постройку богатых гробниц, храмов и прочих культовых сооружений, взяв за образец постройки и деяния фараонов времен Древнего царства.

Подобные меры помогли объединить страну и изгнать ассирийцев, однако буквально через сто лет Египет был захвачен новой "сверхдержавой" античности — персидской империей Ахеменидов, что положило конец его самостоятельной истории.

Вазири и его коллеги нашли очередной пример того, что последние фараоны и знать Позднего периода пыталась имитировать своих великих предшественников, проводя раскопки у пирамиды фараона Аменемхета II, одного из представителей 12 династии.

За исключением похода в мифический Пунт, страну на юге Африки, он прославился необычным расположением своей гробницы. Она была построена не в окрестностях современной деревни эль-Лишт, где находятся пирамиды его отца Сенусерта I и его предков, а в Дашуре, некрополе могущественной четвертой династии Древнего Царства.

Причины этого остаются неизвестными для историков, однако многие ученые предполагают, что таким образом он хотел подчеркнуть свою близость к "славным древним временам", построив свой "дом вечности" рядом со знаменитой усыпальницей фараона Джосера.

Вазири и его коллеги обнаружили, что у идей Аменемхета II были своеобразные "последователи" во времена Позднего периода, открыв сразу восемь белокаменных саркофагов и мумий этой эпохи у юго-восточной стены пирамиды.

Мумии были покрыты погребальными саванами, частично разложившимися за последующие тысячелетия, а также своеобразным бумажным "папье-маше", поверх которого нарисовано лицо усопшего, а также большое число узоров и надписей при помощи золотой и цветных красок.

Все эти артефакты были переданы в руки реставраторов, и в скором времени три самых сохранившихся тела будут переданы в музеи, работающие под эгидой Министерства по делам древностей Египта.