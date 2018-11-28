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Ученые: темнохвойные леса на юге Сибири могут исчезнуть из-за изменения климата 

ТАСС 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) обнаружили, что площадь кедровых, пихтовых и еловых лесов Сибири может в будущем сильно сократиться из-за климатических изменений. О результатах научной работы ТАСС сообщил директор Института экологии и географии СФУ, кандидат географических наук Руслан Шарафутдинов.
"Негативные реакции компонентов лесных и болотных ландшафтов обусловлены не только изменением среднегодовой температуры, но, в значительной степени, изменением водного баланса. Есть основания считать, что значительная часть горных темнохвойных лесов на территории Сибири в течение ближайших 30 лет погибнет.
Произойдет снижение их устойчивости по отношению к неблагоприятным факторам — засухам, насекомым-вредителям, что приведет к увеличению частоты лесных пожаров, замещению пихты и сосны кедровой светлохвойными породами", — сказал Шарафутдинов.
Исследования показали, что причиной снижения устойчивости темнохвойных лесов Сибири в течение последних десятилетий стало увеличение континентальности климата (снижение влажности воздуха).
"Судьба этих лесов бореального [borealis — греч. северный] пояса Сибири под большим вопросом. Полученные данные позволяют сделать прогнозы не только климатических изменений. Результаты исследований помогут ответить на вопросы, с какими изменениями в будущем столкнется лесная отрасль, как происходящие процессы повлияют на животных, находящихся в тесной взаимосвязи с темнохвойными лесами", — пояснил представитель СФУ.
Подобный процесс и ранее происходил в горных лесах Сибири. Ученые смогли установить, что и 6000 лет, и 500 лет назад происходило значительное снижение доли темнохвойных лесов в структуре горной тайги. В эти периоды наблюдалось сокращение площади снежников, а паводки в бассейнах горных рек становились более бурными в результате быстрого таяния снега весной. Исследование ученых СФУ получило грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).
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ИТАР-ТАСС , Наука и техника
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