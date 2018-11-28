Пересмотрен механизм образования современной Вселенной

Ученые Университета Западной Австралии пришли к выводу, что условия, возникшие после Большого Взрыва, когда формировались и взрывались первые массивные звезды, отличаются от тех, что предполагались ранее. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Согласно современным научным представлениям, в процессе расширения Вселенной возникли облака водорода, из которого появились первые звезды. Они просуществовали несколько миллионов лет, после чего взорвались, выбросив в межзвездное пространство тяжелые элементы.

Однако результаты математического анализа показали, что, хотя взрывы сверхновых были мощными, они не были такими бурными и быстрыми, как считали ранее.

В момент вспышки сверхновой создаются турбулентные потоки газа, которые перемешивают вещество и способствуют перераспределению энергии, участвующей в формировании тяжелых элементов.

Ученые показали, что сверхновые в ранней Вселенной не были турбулентными. Вместо этого взрыв был относительно медленным, а избыток энергии оказывался «запертым» в определенных точках внутри вспыхивающей звезды. В результате в таких «очагах» горения происходило образование атомов железа, золота и серебра из более легких атомов.