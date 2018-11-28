«Яндексу» разрешили использовать беспилотники на дорогах Невады

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании, «Яндекс» получил лицензию на использование беспилотных машин в штате Невада, США. Отмечается, что благодаря разрешению российская компания сможет продемонстрировать свой беспилотный автомобиль на дорогах города Лас-Вегас.

В Лас-Вегасе «Яндекс» планирует показать машину в рамках выставки CES 2019 (Consumer Electronics Show), которая пройдет в январе следующего года. По словам компании, презентация позволит протестировать самоуправляемую машину в новых условиях — это поможет в будущем улучшить технологии беспилотников.

О том, что «Яндекс» разрабатывает систему автономного вождения, стало известно весной 2017 года. С тех пор компания проводит тестирование машин, оснащенных данной технологией: например, прошлой зимой беспилотник «Яндекса» проехал по улицам Москвы, а летом добрался из Москвы в Казань. Кроме того, в конце лета этого года компания объявила о запуске тестового сервиса беспилотного такси в Иннополисе.