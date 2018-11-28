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«Яндексу» разрешили использовать беспилотники на дорогах Невады 

Популярная механика + ещё 7 55 минут назад
Фото: Популярная механика
Российская компания «Яндекс» получила лицензию на использование своих беспилотных автомобилей на дорогах штата Невада, США.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании, «Яндекс» получил лицензию на использование беспилотных машин в штате Невада, США. Отмечается, что благодаря разрешению российская компания сможет продемонстрировать свой беспилотный автомобиль на дорогах города Лас-Вегас.
В Лас-Вегасе «Яндекс» планирует показать машину в рамках выставки CES 2019 (Consumer Electronics Show), которая пройдет в январе следующего года. По словам компании, презентация позволит протестировать самоуправляемую машину в новых условиях — это поможет в будущем улучшить технологии беспилотников.
О том, что «Яндекс» разрабатывает систему автономного вождения, стало известно весной 2017 года. С тех пор компания проводит тестирование машин, оснащенных данной технологией: например, прошлой зимой беспилотник «Яндекса» проехал по улицам Москвы, а летом добрался из Москвы в Казань. Кроме того, в конце лета этого года компания объявила о запуске тестового сервиса беспилотного такси в Иннополисе.
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Яндекс , ИТАР-ТАСС , Наука и техника , Невада , США
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