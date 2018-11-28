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Осталось недолго: названа новая дата конца света 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: pixabay.com
Уфологи с точностью до минуты рассчитали дату конца света. Человечество предупредили о том, что жить осталось недолго.
Стало известно, когда в мире наступит апокалипсис. Новую дату конца света предсказали уфологи. При этом, жителей Земли предупредили, что жить осталось недолго.
Расчеты сделали уфологи. Они основывались на данные ученых, которые заявили, что в Солнечной системе появился гигантский объект, который может уничтожить сразу несколько планет. По мнению конспирологов, неопознанным гигантским объектом является планета Нибиру. Они считают, что планета уже сделала виток вокруг Солнца и теперь может нанести урон и стереть с лица Земли все человечество. Это возможно из-за того, что Нибиру во время прохода рядом с Солцем может сдетонировать.
Отметим, что в этот раз уфологи рассчитали дату конца света с точностью до минут. Причем они напомнили, что такой же день в качестве конца света указывали Нострадамус и Ванга. К слову, ранее было заявлено, что планета Земля исчезнет 21 декабря 2012 года. Но теперь уфологи считают иначе. По мнению сторонников теории заговора, апокалипсис может наступить уже менее, чем через месяц.
Ученые предсказали, что Нибиру взорвется 16 декабря в промежутке между 18:14 и 18:36 по московскому времени. Именно эти минуты станут последними для человечества, пишет «Утро.ру».
Также ученые узнали, как будет выглядеть конец света из космоса. Они считают, что с планетой Земля произойдет тоже самое, что и со сближением галактик.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Ytro.ru , Наука и техника
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