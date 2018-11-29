Названа предполагаемая дата начала строительства российской станции у Луны

Строительство российской национальной станции на орбите Луны предлагается начать в 2025 году с запуска "базового модуля", говорится в имеющейся в распоряжении РИА Новости подготовленной генконструктором пилотируемых комплексов РФ Евгением Микриным презентации "Дорожной карты реализации Лунной программы".

Согласно презентации, базовый модуль окололунной станции планируется запустить в конце 2025 года. В последующем к орбитальной станции будут стыковаться прилетающие с Земли корабли и взлетно-посадочные модули для высадки космонавтов на поверхность Луны.

Ранее сообщалось, что такая станция может быть создана в период с 2030 по 2035 годы.

Ранее Микрин на конференции, посвященной 20-летию МКС, представил концепцию российской окололунной станции, созданной на основе модулей, которые планируется протестировать на околоземной орбите в рамках завершения строительства российского сегмента МКС. Основой при создании базового модуля окололунной станции станут разработанные для МКС узловой модуль с несколькими стыковочными узлами, научно-энергетический и двигательный модули.

В то же время в России в рамках подписанного между Роскосмосом НАСА меморандума ведется разработка шлюзового модуля для предлагаемой США окололунной станции Gateway. Ранее сообщалось, что Роскосмос намерен участвовать в создании станции только на равноправной основе.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заявил РИА Новости, что в ближайшие три месяца совместно с РАН будет подготовлена концепция лунной программы России.

Ранее директор Института космических исследований Анатолий Петрукович заявил, что окололунная станция гораздо менее интересна по сравнению с базой на Луне, так как из-за высокой дозы радиации космонавты не могут находиться там постоянно и научных целей для этой станции не так много.