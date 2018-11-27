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Рядом с Млечным Путем найдена новая галактика 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
С помощью данных с космического аппарата Gaia астрономы открыли новую галактику рядом с Млечным Путем. Новая карликовая галактика, получившая название Насос 2, в несколько раз больше других галактик схожей яркости. Статья о новом открытии опубликована на arXiv.org.
Новая галактика находится в 424 тысячах световых лет от Земли, ее возраст по подсчетам составляет около 11,2 миллиардов лет. Галактика имеет радиус около 9300 световых лет.
Астрономы замечают, что Насос 2 по размерам равна Большому Магелланову Облаку, но ее яркость в 4000 раз ниже. Таким образом, если сравнивать новую галактику с галактиками схожей яркости, она оказывается в несколько раз больше, но по сравнению с объектами схожего размера Насос 2 на три порядка величин тусклее.
Но на этом странности новой галактики не заканчиваются. Специалисты отмечают, что Насос 2 — это самая рассеянная галактика из всех когда-либо обнаруженных астрономами. Она в сто раз более распыленная, чем так называемые ультрадиффузные галактики. Последние обычно являются очень тусклыми, но новая галактика ярче их в шесть раз.
Авторы статьи подчеркивают, что необычные свойства новой галактики доказывают то, что подобные объекты могут формироваться при куда меньшей плотности, чем считалось ранее.
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Наука и техника , Наука
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