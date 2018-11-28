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Раскрыты подробности о найденных в Египте сокровищах 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Egyptian Ministry of Antiquities
Египетские археологи сообщили, что обнаружили две гробницы с мумиями и ценными артефактами внутри в некрополе Эль-Ассасиф, расположенном на территории древнего города Фивы (современного Луксора). Об этом сообщает издание Science Alert.
Один саркофаг украшен изображениями перьев, что характерно для XVII династии фараонов (1580-1550 годы до нашей эры), а другой саркофаг был датирован временами правления XVIII династии (1550-1292 годы до нашей эры). Известно, что во втором гробу содержится тело женщины по имени Поу-ю (англ. Pou-you).
Оба саркофага были найдены в гробнице TT33. Здесь же оказались мумии людей, которые были похоронены гораздо раньше, четыре тысячи лет назад.
Во второй гробнице TT28 археологи нашли третий саркофаг. Он был изготовлен из черного дерева и украшен золотом. В нем похоронен То-Иркет-Иф (Thaw-Irkhet-if), жрец, следящий за процедурой мумификации в храме древнеегипетской богини неба Мут. В гробнице были также найдены около тысячи фигурок ушебти, пять погребальных масок и настенная роспись.
Ранее о находке сообщил канал ABC News, заявив, что археологи нашли гробницу с мумиями жреца и его жены, датированную XIII веком до нашей эры.
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телеканал АВС , Наука и техника , Наука , Египет , Луксор , Фивы
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