Раскрыты подробности о найденных в Египте сокровищах

Египетские археологи сообщили, что обнаружили две гробницы с мумиями и ценными артефактами внутри в некрополе Эль-Ассасиф, расположенном на территории древнего города Фивы (современного Луксора ). Об этом сообщает издание Science Alert.

Один саркофаг украшен изображениями перьев, что характерно для XVII династии фараонов (1580-1550 годы до нашей эры), а другой саркофаг был датирован временами правления XVIII династии (1550-1292 годы до нашей эры). Известно, что во втором гробу содержится тело женщины по имени Поу-ю (англ. Pou-you).

Оба саркофага были найдены в гробнице TT33. Здесь же оказались мумии людей, которые были похоронены гораздо раньше, четыре тысячи лет назад.

Во второй гробнице TT28 археологи нашли третий саркофаг. Он был изготовлен из черного дерева и украшен золотом. В нем похоронен То-Иркет-Иф (Thaw-Irkhet-if), жрец, следящий за процедурой мумификации в храме древнеегипетской богини неба Мут. В гробнице были также найдены около тысячи фигурок ушебти, пять погребальных масок и настенная роспись.