«Помощник» зонда InSight сделал удивительный снимок Марса

Вместе с зондом InSight в мае NASA запустило два первых межпланетных кубсата, которые должны были во время посадки аппарата ретранслировать его сигналы на Землю. Теперь же InSight успешно приземлился на Красную планету, и основная миссия этих небольших спутников завершена. Уже по приземлении InSight один из кубсатов сделал потрясающий снимок Марса.

Спутники-кубсаты Mars Cube One (MarCO) были запущены NASA вместе с посадочным аппаратом InSight. Последний, как известно, совершил посадку на Красную планету и даже прислал первый снимок с марсианской поверхности. Во время процесса приземления MarCO должны были ретранслировать данные, полученные от зонда, на Землю — и они успешно справились с заданием.

Оба спутника MarCO оснастили камерами, и NASA уже делилось сделанными ими снимками. По завершении же основной миссии, примерно через 10-15 после посадки InSight, один из данных кубсатов заснял Марс крупным планом — в это время аппарат находился приблизительно в 7 500 километрах от Красной планеты. Кроме Марса, на снимке, опубликованном NASA, можно увидеть детали антенны спутника.

Посадочный аппарат InSight приземлился в северном полушарии Красной планеты на равнине Элизий. Он проведет там следующие два года, изучая внутренние структуру и состав Марса.