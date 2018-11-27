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В окрестностях Каира нашли восемь саркофагов с мумиями 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: © Fotolia / Krugloff
Египетские археологи, работающие в районе Дахшур в окрестностях Каира, обнаружили восемь погребений с саркофагами и мумиями, сообщило министерство по вопросам памятников древности Египта.
Сообщается, что археологическая миссия начала работу в районе Дахшура в августе этого года. Ученые нашли восемь саркофагов из известняка, а в них — хорошо сохранившиеся мумии, помещенные в дополнительный цветной внутренний саркофаг.
Ученые считают, что находка относится к поздним периодам в истории Древнего Египта. Пока никакой более подробной информации они сообщить не могут. Министерство распорядилось перевезти саркофаги в специальное хранилище для проведения исследований.
Район Дахшур в 26 километрах от Каира являлся некрополем фараонов Древнего Египта эпохи Древнего и Среднего царств. Там обнаружено несколько пирамид, наиболее хорошо сохранилась "ломаная" пирамида Снофру (примерно 2613-2589 гг. до н.э).
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Наука и техника , Египет , Каир
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