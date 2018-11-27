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Ученые выяснили, как формировались тяжелые элементы после Большого взрыва 

AstroNews + ещё 1 34 минуты назад
Фото: Реальный мир космоса
Теория Большого взрыва и вопрос о том, как появилась жизнь на Земле, занимали ученых на протяжении нескольких десятилетий, однако теперь новое исследование, проведенное учеными из Университета Западной Австралии, показывает, что условия, возникшие после Большого взрыва, отличались от того, что мы ожидали увидеть.
Теория Большого взрыва, разработанная в 1927 г., считается наиболее правдоподобным научным объяснением формирования Вселенной. Согласно положениям этой теории, в результате расширения и взрыва сформировался газообразный водород, из которого в дальнейшем образовалсь звезды. Взрывы этих звезд (вспышки сверхновых) привели к формированию элементов, с участием которых в дальнейшем появилась жизнь.
Исследователи профессор Снежана Абаржи (Snezhana Abarzhi) и Энни Наве (Annie Naveh) из Школы математических наук Университета Западной Австралии провели математический анализ условий, которые возникали при взрывах сверхновых.
Как сказала профессор Абаржи, несмотря на то, что сверхновые представляют собой очень мощные взрывы, в результате этих взрывов не могли формироваться настолько развитые турбулентные условия, как считалось ранее.
«Традиционно считалось, что турбулентность является механизмом переноса и накопления энергии, в результате реализации которого при взрывах сверхновых формировались химические элементы», — сказала профессор Абаржи.
«Однако наше исследование показало, что этот процесс является не турбулентным, а на самом деле весьма медленным, и в этом процессе происходит локализация и захват высокоэнергетических областей, в результате чего формируются, например, железо, серебро и золото из атомов, образовавшихся в результате Большого взрыва».
По словам профессора Абаржи, это новое исследование ставит под вопрос наше понимание теории Большого взрыва и ее связи с формированием жизни во Вселенной.
Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
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Наука и техника , Наука
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