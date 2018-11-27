Ученые решили затемнить Солнце для борьбы с потеплением

Остудить Землю путем внедрения частиц, блокирующих солнечные лучи, в стратосферу, может быть очень дешево. Так, по крайней мере, говорит самый детальный инженерный анализ этого проекта.

Существует проект, по которому можно остудить Землю, запустив в атмосферу миллионы тонн сульфатных частиц. Такая форма геоинженерии напоминает эффект от вулканических извержений, которые значительно снизили мировую температуру в прошлом.

Новое исследование, опубликованное в журнале Environmental Research Letters, утверждает, что самым эффективным и дешевым способом доставки частиц будет разработка нового типа самолета. Если сульфаты выпустить с обыкновенных реактивных самолетов, все частицы уже через несколько дней упадут на землю.

Сейчас ни одно воздушное судно не может доставить многие тонны частиц на высоту в 20 км. Именно там они должна находиться, чтобы остаться в атмосфере минимум на год. А использование ракет оказывается слишком дорогим. Новый самолет должен иметь крылья большего размера и четыре двигателя, а не два, так как воздух на такой высоте обладает куда меньшей плотностью. Дизайн такого судна будет необычным, но в общем никаких технологических прорывов для его создания не нужно.

Для программы сроком в 15 лет понадобится каждый год добавлять восемь таких самолетов плюс расходы на команду, техподдержку, топливо, страховку и тренировку. Программа по оценкам должна начаться с 4000 полетов в год, а закончиться 60 000 полетами в год силами почти 100 самолетов. Как комментируют ученые, только одно количество самолетов и полетов даст гарантию того, что подобный план не удастся провернуть втайне.

Чего же можно добиться таким дерзким планом? Снижения потепления на 0,1 градуса по Цельсию в год, что в общем даст снижение температуры на 1,5 градуса, чего в теории должно хватить для предотвращения катастрофического потепления климата.