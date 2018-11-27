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Путин считает, что гранты недостаточно эффективны 

ТАСС 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Гранты недостаточно эффективны, финансирование идет на административные издержки, а не на исследования, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.
"Нужно прямо сказать, что при своей эффективности гранты не стали в полном смысле катализатором системных изменений в научной и университетской среде. Большая часть средств на науку по-прежнему распределяется в рамках привычного государственного задания, — отметил он. — По сути, опять финансируется учреждение, точнее в значительной степени и подчас в абсолютно избыточной степени их административные издержки".
Российский лидер обратил особое внимание на то, что "нужно финансировать не эти административные издержки, а живые исследования в интересах страны, экономики, граждан". По его словам, "в данном случае получается, что государство дает деньги, а задачи, связанные с обеспечением государственных нужд, часто очень перспективные задачи принципиального характера не формулируются государством".
"Отраслевые министерства, по сути, отстранились от формулирования этих задач, и какими проблемами заниматься, решают сами лаборатории", — констатировал глава государства. Он заметил, что, на первый взгляд, это не так плохо, потому что "не мешает научному творчеству". "Но для такой работы и создана система грантов, где сами ученые определяют, что и как им нужно исследовать", — сказал президент России.
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Комментарии1
Владимир Путин , Наука и техника , Образование , Общество
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