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В Англии нашли массовое захоронение женщин 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: University of Sheffield
Археологи университета Шеффилда (Великобритания) обнаружили неизвестное англосаксонское кладбище, захоронения на котором датированы V-VI веками нашей эры. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Кладбище было найдено в графстве Линкольншир (Англия), расположенном у берегов Северного моря. Специалисты нашли 20 погребений, при этом в могилах, большинство из которых принадлежало женщинам, были обнаружены артефакты, использованные в ритуальных обрядах. Среди предметов были ожерелья из янтарных, стеклянных и хрустальных бусин, щипчики, сумки из ткани и броши.
Рядом с останками двух женщин ученые нашли серебряные кольца и пряжки, по стилю характерные для северогерманских племен ютов, что жили в древнем королевстве Кент (450-871 годы нашей эры). Еще в одной могиле были обнаружены кости женщины, которая левой рукой придерживала останки ребенка.
Были также обнаружены мужские могилы, в которых были похоронены воины вместе с их оружием, включая копья и щиты.
В настоящее время ученые проводят исследования, в том числе изотопный состав зубов и костей, что позволит узнать, где родились и выросли погребенные, и что именно они употребляли в пищу.
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Наука и техника , Наука , Великобритания
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