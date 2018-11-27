Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На космодроме Восточный нашли критические дефекты 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: ТАСС
На стартовом сооружении ракеты «Союз-2» космодрома Восточный выявлен критический дефект. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на договор подряда, размещенный на сайте госзакупок.
Указывается, что работы были выполнены не по проекту. Помимо того, обнаружены протечки через швы бетонирования, через отверстия крепления опалубки. Также нарушения были выявлены на центральном распределительном пункте, где для соединения арматуры применялась сварка вместо муфты, а также в резервуарах-накопителях дождевых вод. При этом акт освидетельствования представлен раньше получения результатов испытаний.
В сентябре под железобетонным основанием стартового комплекса для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме Восточный обнаружили пустоты. На их устранение было выделено 4,57 миллиона рублей. Договор на осуществление работ заключен с компанией «Адонис», зарегистрированной в Благовещенске.
Стартовый комплекс космодрома был построен в 2012-2016 годах под ракеты «Союз-2». Первый запуск прошел в апреле 2016-го.
Восточный — первый гражданский космодром России, расположен в Амурской области. Его строительство началось в 2012 году, оно сопровождалось скандалами, связанными с выявлением хищений, а также массовыми забастовками и голодовками рабочих из-за задержек зарплаты.
Последние новости
Москва отвергла помощь США со словами «нечего умиротворять» СБУ признала присутствие своих сотрудников на задержанных кораблях Банки пригрозили блокировать карты россиян за необоснованные переводы
Комментарии2
РИА Новости , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД обратился с предупреждением к россиянам201
Песков анонсировал важное заявление Путина670
Украину предостерегли от разрыва с Россией411
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент373
«Мисс Москва» вышла замуж за короля Малайзии235
Видео
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
04:39
Запад раскусил провокацию Украины
В мире Статьи
00:14
Зажгли на катке: зачем школьники палят друзей
Происшествия Статьи
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
00:42
В Калининграде облили краской памятник Канту
Происшествия
01:00
Дочь Осина спела прощальную песню об отце
Шоу-бизнес
03:18
Порошенко назвал главный приоритет Украины
В мире Украина
00:03
Жители Новосибирска сняли на видео метеор над городом
Наука и техника
02:05
Новую бронетехнику морпехов показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение