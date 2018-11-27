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Российские биологи создали дрожжи, светящиеся в темноте 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Фото: Сергей Шахов
Исследователи из институтов Российской академии наук раскрыли тайну свечения лесных грибов-"гнилушек" и успешно пересадили все гены, связанные с выработкой этого сияния, в ДНК обычных дрожжей. Результаты их опытов были представлены в журнале PNAS.
"Мы обнаружили в грибах необходимые компоненты для создания своеобразного генетического модуля, обеспечивающего биолюминесценцию. Перенося его из генома в геном, мы можем сделать практически любой организм светящимся, что раньше было недостижимой целью для исследователей", — рассказывает Алексей Котлобай из Института биохимии РАН в Москве.
Существует множество живых существ, которые светятся по ночам или при отсутствии света. К числу таких организмов относятся рыбы-удильщики, приманивающие жертв свечением "крючка" на своей "удочке", а также бактерии, грибы и различные виды светлячков, использующие биолюминесценцию для привлечения партнеров для спаривания.
Источником этого света являются белковые молекулы, использующие кислород и клеточную "энерговалюту", молекулы АТФ, для того, чтобы вырабатывать частицы света в видимой или тепловой части спектра, окисляя особые пигментные молекулы-люциферины. То, как работают белки и их "топливо", сильно интересует ученых, так как такие природные источники свечения можно использовать для "подсветки" клеток во время экспериментов и для многих других целей.
Несмотря на большую распространенность грибов, способных светиться подобным образом, ученые из ИБХ только в прошлом году раскрыли некоторые особенности в работе их люцифераз и люциферинов, экспериментируя с так называемыми "цветами пальмы", бразильскими грибами вида Neonothopanus gardneri.
В этом году Котлобай и его коллеги завершили изучение и описание генов, отвечающих за производство люциферина и люциферазы, изучая ДНК другого вида светящихся грибов, Neonothopanus nambi.
Как оказалось, для производства всех их компонентов нужно всего четыре самодостаточных гена, пересадка которых в ДНК любого другого многоклеточного организма заставит его клетки светиться. Они доказали это на практике, вырастив культуры светящихся дрожжей, раковых клеток человека и эмбрионов лягушки.
Это стало возможным благодаря тому, что система свечения грибов оказалась на удивление простой. Она близка к обычным путям обмена веществ в клетках светящихся живых существ, связанных с так называемым "циклом кофейной кислоты". Гены, отвечающие за его запуск, легко встроить в ДНК всех других многоклеточных животных и их родичей.
Их открытие, в свою очередь, позволит ученым превратить практически любое домашнее животное или растение в источник света, что раньше часто не удавалось сделать из-за того, что бактериальные гены биолюминесценции не всегда были совместимы с их геномами.
Теперь эта проблема решена, что позволит использовать гены Neonothopanus nambi и порождаемое ими свечение в качестве своеобразных индикаторов различных процессов внутри организма животных или людей, а также просто в декоративных целях.
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РАН , Наука и техника , Наука , Москва
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