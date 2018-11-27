НАСА представило видео приземления миссии на Марс

NASA опубликовало интерактивное видео мягкой посадки космического аппарата InSight на поверхность Марса, недра которого впервые подвергнутся детальному изучению американскими учеными. Ранее зонд прислал на Землю первый снимок поверхности планеты. Стартовавшая еще в мае уникальная миссия обещает пролить свет на многие тайны Солнечной системы.

My first picture on #Mars! My lens cover isn’t off yet, but I just had to show you a first look at my new home. More status updates:https://t.co/tYcLE3tkkS #MarsLanding pic.twitter.com/G15bJjMYxa— NASAInSight (@NASAInSight) 26 ноября 2018 г. Посадочный модуль автоматической станции Mars InSight передал первый снимок с поверхности Марса. Изображение появилось на экране в центре управления полетом через несколько минут после посадки. Полученные данные позволили оценить характер поверхности, а также состояние аппаратуры. На нем видны мелкие частицы марсианской пыли.

Как сообщили ранее в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), оснащенный сейсмографом космический аппарат совершил посадку на Марсе в районе нагорья Элизий в расчетное время — 14:54 по времени Восточного побережья США (22:54 мск).

Станция Mars InSight была запущена 5 мая с базы ВВС США «Ванденберг» в Калифорнии при помощи ракеты Atlas V и за прошедшее время преодолела расстояние в 480 млн км. Ученые ждали это событие уже очень давно. Изначально старт миссии был запланирован на май 2016 года, но тогда запуск был отменен из-за небольшой утечки внутри сейсмометра, которую не успели ликвидировать.

Сейсмические исследования Марса начнутся через несколько недель. Набор имеющихся на борту научных инструментов позволит аппарату изучать тепловые потоки, идущие из недр планеты, сейсмическую активность и понять природу ее ядра. В пятиметровой скважине установят геофизический термометр для измерений температуры глубин.

Сейсмометр (SEIS) состоит из трех детекторов, способных фиксировать колебания грунта на высоких и малых частотах.

С его помощью ученые будут фиксировать естественные «марсотрясения», удары от метеоритов, а также особенности гравитационного взаимодействия Марса с его спутником Фобосом.

Этот инструмент был создан в сотрудничестве NASA с Французским космическим агентством . Прибор RISE (Rotation and Interior Structure Experiment) установлен на борту аппарата для изучения вращения Марса. Измеряя мельчайшие отклонения в равномерном вращении планеты, ученые постараются оценить размер, плотность и состояние вещества внутри ядра планеты. Оценка скорости вращения планеты будет проводиться при помощи радиосигналов, отправляемых с Земли, которые позволят определять положение аппарата на поверхности планеты с точностью до 10 сантиметров.

«Моя главная мечта — услышать марсотрясения. Я буду просто плясать от радости, когда мы впервые поймаем подобные колебания», — заявил руководитель научной программы исследований Марса Брюс Банердт.

Одним из первых главу NASA Джима Брайденстайна поздравил с успехом вице-президент США Майк Пенс , следивший за процессом посадки аппарата в режиме онлайн.

«США в восьмой раз высадились на Марсе, и впервые задачей миссии станет изучение глубин планеты. Невероятное достижение», — написал политик в своем «твиттере».

Глава государства Дональд Трамп прокомментировал событие дня в ходе выступления на митинге в поддержку сенатора-республиканца Синди Хайд-Смит в Миссисипи. Американский президент похвалил NASA за успешную посадку зонда стоимостью $850 млн, а также отметил частников, пытающихся запускать собственные ракеты.

«Дерзайте, стройте ракеты, какие хотите — это же здорово, не правда ли? Только удостоверьтесь, что на них нарисован американский флаг», — подчеркнул Трамп.

По мнению руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, получение первого снимка с поверхности Марса можно считать крупным успехом, поскольку не все предыдущие миссии заканчивались удачно.

«Это очень интересная миссия. На Марс летали где-то 50 аппаратов, и только половина успешно, поэтому на очередную попытку смотрели с напряжением. Аппарат сработал отлично», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

Моисеев также подчеркнул, что Россия, в отличие от СССР, в настоящее время не ставит масштабных задач по освоению планет Солнечной системы.

«NASA снова показала, кто главный на Марсе», — отметил популяризатор космонавтики Виталий Егоров, добавив, что советский аппарат производства НПО имени Лавочкина садился на поверхность Красной планеты только в 1971 году.

В 2021 году российская посадочная платформа должна будет обеспечить посадку европейского марсохода Paster в рамках миссии ExoMars-2020.