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Стало известно, когда заработает российская база на Луне 

РИА Новости + ещё 17 1 час назад
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Россия планирует между 2036 и 2040 годами развернуть на Луне полномасштабную базу, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости проекте решения совместного заседания Роскосмоса и совета РАН по космосу.
Ранее сообщалось, что Роскосмос и Российская академия наук в течение трех месяцев сформируют лунную программу России и представят ее президенту и правительству.
"2036-2040 гг. Начало работы полномасштабной лунной базы. Доставка крупнотоннажных грузов и насыщение лунных полигонов разнообразными научными экспериментами", — говорится в документе.
В документе не уточняется, что будет подразумевать под собой полноценная лунная база. Однако это указано в предложении рабочей группы Роскосмоса и РАН от 2014 года. Такая база должна включать модули с системами жизнеобеспечения и радиационной защитой для проживания космонавтов, центры космического мониторинга Земли, средства энергообеспечения и связи, космические стенды для экспериментов по переработке и использованию лунного вещества и природных ресурсов, стенды для отработки и испытаний новых космических средств и технологий. Вокруг базы должна располагаться лунная астрономическая обсерватория.
Такую базу планировалось развернуть в районе южного полюса Луны с учетом максимально продолжительной освещенности, постоянной радиовидимости с Земли и наличием локальных природных ресурсов для системы жизнеобеспечения.
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Роскосмос , РАН , РИА Новости , Наука и техника
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