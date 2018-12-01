Стало известно, когда заработает российская база на Луне

Россия планирует между 2036 и 2040 годами развернуть на Луне полномасштабную базу, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости проекте решения совместного заседания Роскосмоса и совета РАН по космосу.

Ранее сообщалось, что Роскосмос и Российская академия наук в течение трех месяцев сформируют лунную программу России и представят ее президенту и правительству.

"2036-2040 гг. Начало работы полномасштабной лунной базы. Доставка крупнотоннажных грузов и насыщение лунных полигонов разнообразными научными экспериментами", — говорится в документе.

В документе не уточняется, что будет подразумевать под собой полноценная лунная база. Однако это указано в предложении рабочей группы Роскосмоса и РАН от 2014 года. Такая база должна включать модули с системами жизнеобеспечения и радиационной защитой для проживания космонавтов, центры космического мониторинга Земли, средства энергообеспечения и связи, космические стенды для экспериментов по переработке и использованию лунного вещества и природных ресурсов, стенды для отработки и испытаний новых космических средств и технологий. Вокруг базы должна располагаться лунная астрономическая обсерватория.

Такую базу планировалось развернуть в районе южного полюса Луны с учетом максимально продолжительной освещенности, постоянной радиовидимости с Земли и наличием локальных природных ресурсов для системы жизнеобеспечения.